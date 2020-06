Köllner über Greilinger: "Hat dem Gegner sehr wehgetan"

Nach dem Spiel gab es deshalb auch Lob vom Trainer: "Was er in den ersten 60 Minuten bis zu seiner Auswechslung gespielt hat, hat der Mannschaft richtig gutgetan. Er hat mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, dem Gegner sehr wehgetan", so Köllner über die Leistung seines Spielers.