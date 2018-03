Abwehrspieler (acht Plätze)

Es ist davon auszugehen, dass Löw jede Position doppelt besetzen wird. Als Innenverteidiger haben Mats Hummels und Jérôme Boateng ihren WM-Stammplatz sicher, genauso Joshua Kimmich auf der rechten und Kölns Jonas Hector auf der linken Seite. Erste Alternativen sind innen Niklas Süle und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea sowie Herthas Marvin Plattenhardt (links). Der Gladbacher Matthias Ginter bringt den Vorteil mit, dass er rechts und im Abwehrzentrum spielen kann. Außerdem spielt er eine Top-Saison. Deshalb liegt er vor den Weltmeistern Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi.

Defensive Mittelfeldspieler (fünf Plätze)

Auch hier vertraut der Bundestrainer auf etablierte Kräfte, an Toni Kroos und Sami Khedira führt kein Weg vorbei. Doch wie groß der Luxus ist, zeigt der Blick auf die Alternativen: Ilkay Gündogan brilliert bei Manchester City, sollte er fit bleiben, fordert er Khedira heraus. Und dann gibt es ja noch Goretzka, den Überflieger des Confed Cups, Liverpools Emre Can, der das Training am Mittwoch wegen leichter Rückenprobleme abbrechen musste, sowie Sebastian Rudy vom FC Bayern. Can oder Rudy – einen erwischt es wohl.

Offensive Mittelfeldspieler/Angreifer (sieben Plätze)

Vor Turnieren wurde der Sturm in den vergangenen Jahren oft als Problembereich der deutschen Mannschaft bezeichnet – das hat sich geändert. Timo Werner (sieben Tore in zehn Länderspielen) hat sein Ticket sicher, der Leipziger bringt viel Tempo in den Angriff. Bulligere Varianten sind mit Mario Gomez und/oder Sandro Wagner vorhanden. "Ich freue mich über Stürmer, die Tore schießen", sagt Ex-Angreifer Bierhoff. Am vergangenen Wochenende trafen Werner, Gomez und Wagner allesamt. Bierhoff meint: "Es ist gut für die Spieler, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Sie kommen mit Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft."

Prächtig ist das Angebot auch im offensiven Mittelfeld. Thomas Müller, Mesut Özil und Julian Draxler sind für Russland gesetzt, ManCity-Star Leroy Sané hat sehr gute Chancen. Und sonst? Der Gladbacher Lars Stindl steht in der Gunst des Bundestrainers weit oben, seit er beim Confed Cup überzeugte. Leverkusens Julian Brandt ist ein weiterer Kandidat. Und natürlich gibt es noch zwei prominente Dortmund-Profis: Sollten Marco Reus und Mario Götze rechtzeitig in Form kommen, sind sie wieder heiße Kandidaten.

"Bereit wie nie!" - so lautete das Motto der DFB-Elf bei der so erfolgreichen WM 2014. Was den Kader für 2018 angeht, würde dieser Slogan passen: Umkämpft wie nie!

