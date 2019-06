Mainz - "Oh, wie ist das schön!", jenen musikalischen Siegesklassiker, ließ die Stadionregie in Mainz nach Spielende, nach dem 8:0 der deutschen Nationalelf über Estland in der EM-Qualifikation, erklingen. Die DFB-Spieler gingen auf die Ehrenrunde, von den Fans gefeiert mit "So was hat man lange nicht gesehen..."