CSU



Markus Blume, CSU (Foto: dpa)

Markus Blume, CSU-Generalsekretär: Bayern steht heute – auch dank der CSU – einzigartig da. Wir wollen diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Wir wollen auch in Zukunft bayerische Stabilität und keine Verhältnisse wie in Berlin oder in anderen Bundesländern. Und wir wollen das zersplitterte bürgerliche Lager wieder zusammenführen. Dafür werben wir um jede Stimme. Die CSU macht seit jeher Politik aus eigener Stärke und möchte zum Wohle Bayerns wieder möglichst stark werden. Wir arbeiten jeden Tag fürs Land und nicht für Umfragen oder auf Koalitionen hin.

SPD



Natascha Kohnen, SPD (Foto: dpa)

Natascha Kohnen, Spitzenkandidatin der SPD: Für mich gilt: keine Koalitionsspielchen. Wir müssen über Themen reden, die die Menschen täglich bewegen. Koalitionsfragen entscheidet der Wähler.

Die Grünen



Ludwig Hartmann, Die Grünen (Foto: Die Grünen)

Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen: Koalitionen sind kein Wunschkonzert der Parteien. Es sind die Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag eine Situation schaffen, die manche Koalitionen ermöglicht und andere nicht. Für uns Grüne gilt: Wir sind bereit, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, damit wir unsere grünen Ideen konkret umsetzen können. Zu Koalitionsregierungen gehört aber auch Kompromissbereitschaft. 100 Prozent Grün – das geht nicht, egal mit welchem Partner. Und das wissen auch unsere Anhänger. Ich bin bereit zu Gesprächen mit allen demokratischen Parteien, nicht mit der AfD. Für eine verantwortungsvolle Regierung brauchen wir verantwortungsvolle Partner. Solange die CSU den Schulterschluss mit Antieuropäern sucht und Rechtsaußen-Positionen vertritt, habe ich ein Problem. Anders gesagt: Über ökologische und gerechte Regierungspolitik kann man mit mir reden, über europafeindliche und autoritäre Politik nicht.

Freie Wähler



Hubert Aiwanger, Freie Wähler (Foto: Freie Wähler)

Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat der Freien Wähler: Nach jetzigem Stand der Umfragen wird die CSU bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit verlieren. Rechnerisch geht dann nur eine Koalition der CSU mit einem Partner. Eine Regierung „alle gegen die CSU“ ist aufgrund inhaltlicher Differenzen nicht denkbar. Wir Freien Wähler haben zwar die letzten Jahre auch in der Opposition vieles erreichen können – beispielsweise Abschaffung der Studiengebühren, Wiedereinführung G9, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge – trotzdem kann man in einer Regierung mehr bewegen und braucht nicht ständig aufwendige Volksbegehren zu starten. Für uns würde sich damit also die Frage stellen, selbst Verantwortung zu übernehmen und mitzuregieren, oder zuzusehen, wie andere regieren, etwa Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. Wir meinen, dass es für Bayern besser ist, wir Freien Wähler machen mit.

FDP



Martin Hagen, FDP (Foto: dpa)

Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP Bayern: Ausschließen würde ich nur Bündnisse mit Parteien vom rechten oder linken Rand. Alle anderen Parteien sollten grundsätzlich bereit sein, zusammen zu arbeiten. Angesichts der aktuellen Umfragen ist davon auszugehen, dass die CSU wieder den Ministerpräsidenten stellen wird – die Frage ist, in welcher Koalition. Die FDP möchte in Bayern Verantwortung übernehmen. Entscheidend ist dabei, dass die Inhalte stimmen und wir unser Land wirklich voranbringen können: Unser Ziel ist ein innovatives und weltoffenes Bayern, mit modernster Infrastruktur und besten Bildungschancen für alle. Wenn das in einer Koalition möglich ist, sind wir dabei.

AFD



Markus Plenk, AfD (Foto: AfD)

Markus Plenk, Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Traunstein: Vorläufig mit niemandem. Wenn überhaupt, dann eines Tages nur mit einer AfD als Senior-Partner. Konkret: mit der CDU nur ohne Merkel. Mit der CSU nur ohne Seehofer und Söder.