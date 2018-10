Unangenehm für Spaenle ist, dass auch Wolfgang Heubisch wieder in Schwabing antritt. Der ehemalige FDP-Staatsminister will’s mit seinen 72 Jahren noch einmal wissen. Ein wirklicher Kandidat fürs Direktmandat ist er zwar nicht. Aber prominent genug ist er allemal, um bei konservativen Wählern ein paar Stimmen abzufangen.

Wie’s am Ende ausgeht? Auch keiner der Kandidaten traut sich da eine Vorhersage zu. Auch bei vergangenen Wahlen gab’s für Schwabing schließlich Prognosen – und am Ende kam’s doch anders.

Einen Überblick über die Kandidaten aller Stimmkreise in München finden Sie hier

Stimmkreis 108: München-Schwabing

Zum Stimmkreis Schwabing gehören die Stadtbezirke Altstadt-Lehel (1), die Maxvorstadt (3) und der namensgebende Stadtbezirk Schwabing-Freimann (12). Dem städtischen Wahlamt zufolge gibt es hier aktuell 92.572 Stimmberechtigte – das sind fast 25.000 weniger als 2013. Der Grund: Der neue Stimmkreis München-Mitte hat einen neuen Zuschnitt nötig gemacht. 2013 holte sich Ludwig Spaenle hier das Direktmandat.

München-Schwabing: Die Kandidaten

CSU: Ludwig Spaenle

Alter: 57

57 Beruf: Mitglied des Landtags, Staatsminister a.D.

Mitglied des Landtags, Staatsminister a.D. Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Der 57-Jährige hat früher als Journalist für den BR gearbeitet, dürfte den meisten aber eher bekannter sein als ehemaliger Kultusminister. Spaenle wohnt in Schwabing, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Sein prominentestes München-Thema ist derzeit der Erhalt des Englischen Gartens. So kämpft Spaenle immer noch vehement gegen den Bau einer Tram-Linie durch den Park – und da inzwischen auch gegen die eigene Partei.

SPD: Isabell Zacharias

Alter: 53

53 Beruf: Landtagsabgeordnete

Landtagsabgeordnete Familienstand: ledig

Die 53-Jährige ist von Beruf Ernährungswissenschaftlerin. Sie lebt in Schwabing, ist ledig und hat drei Kinder. Zacharias sitzt seit zehn Jahren für die SPD im Landtag. Sie ist Bildungspolitikerin, vertritt ihre Fraktion bei allen hochschul- und kulturpolitischen Themen und setzt auch im Wahlkampf auf Kultur und Bildung für alle. Über ihr Kernthema hinaus setzt sich Zacharias auch ganz allgemein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Den sieht sie durch populistische Angriffe von Rechts nämlich als gefährdet an.

Grüne: Christian Hierneis

Alter: 54

54 Beruf: Umweltberater

Umweltberater Familienstand: verheiratet

Der 54-Jährige ist verheiratet und wohnt in Schwabing. Den meisten Münchnern dürfte er vor allem als Chef des hiesigen Bund Naturschutz ein Begriff sein. Hierneis ist also ein klassischer Pflanzen-und-Tiere-Grüner. Er setzt sich für eine "bessere Stadtentwicklung" ein, wie er sagt. In seinem Fall bedeutet das: Grün statt Beton. Es brauche mehr Bäume, Sträucher und Freiflächen, dann steige auch die Lebensqualität in der Stadt.

FDP: Wolfgang Heubisch

Alter: 72

72 Beruf: Stadtrat, Staatsminister a.D.

Stadtrat, Staatsminister a.D. Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Der 72-Jährige ist gelernter Zahnarzt, saß als Wissenschaftsminister aber auch fünf Jahre lang im bayerischen Kabinett. Inzwischen ist Heubisch Stadtrat. Er lebt in Haidhausen, ist verheiratet und hat drei Kinder. Heubisch will sich dafür einsetzen, dass München eine lebenswerte Stadt bleibt. Die Bereiche Wohnen, Wirtschaft und Verkehr müssten sinnvoll gesteuert werden, findet er. Und natürlich: Auch das kulturelle Leben in der Stadt müsse für jeden zugänglich bleiben.

Die Linke: Martina Ripke

Alter: 55

55 Beruf: Personalreferentin

Personalreferentin Familienstand: geschieden

Die 56-Jährige wohnt in der Maxvorstadt. Als Bewerbungs-Coach versucht sie, ihren Kunden zu neuen Jobs zu verhelfen. Ripke zählt ein paar Münchner Klassiker zu ihren Kernthemen: Sie will sich für bezahlbare Mieten einsetzen, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs voranbringen und dafür sorgen, dass sich auch Menschen mit kleinem Gehalt die Stadt noch leisten können. Außerdem setzt sie sich für gute Arbeitsbedingungen ein – und da geht’s in allererster Linie natürlich um faire Löhne und flexible Bürozeiten.

AfD: Matthias Helmer

Alter: 66

66 Beruf: Taxiunternehmer

Taxiunternehmer Familienstand: verheiratet

Der in Niedersachsen geborene 66-Jährige ist Taxi-Unternehmer. Er wohnt in Moosach, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Helmers politischer Schwerpunkt ist die Familienpolitik. Er findet: In München gibt es zu wenig Kinder. Er fordert deshalb eine Verdopplung des Kindergelds, kostenlose Kindergärten und günstige Wohnungen. So sollen die Leute zur Familiengründung ermuntert werden.

Freie Wähler: Harald Müller

Alter: 50

50 Beruf: Justizobersekretär

Justizobersekretär Familienstand: ledig

Der 51-Jährige arbeitet als Justizsekretär bei der Münchner Staatsanwaltschaft. Er wohnt im Arnulfpark, ist ledig und hat keine Kinder. Müller ist viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Radl unterwegs – ein Auto hat er gar nicht. Er setzt sich deshalb für den Ausbau des ÖPNV und für sichere Radlwege ein. Als Mieter einer GBW-Wohnung will der dem Freistaat bei Immobiliengeschäften zudem auf die Finger schauen.

mut: Stephan Lessenich

Alter: 52

52 Beruf: Hochschullehrer

Hochschullehrer Familienstand: geschieden, ein Kind

Der 53-Jährige gehört neben der Landtagsabgeordenten Claudia Stamm (früher Grüne) zum Spitzenduo der neu gegründeten Partei Mut. Lessenich ist Soziologie-Professor und hat einen Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität inne. Er wohnt in Sendling, ist geschieden und hat ein inzwischen erwachsenes Kind. Ganz seinem Fachgebiet entsprechend zählt Lessenich die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit zu seinen Kernthemen. Zudem will er sich dafür einsetzen, dass München immer gut mit Schulen und Krankenhäusern versorgt ist.

