+++ Forscher untersuchen Wechselwähler +++

Wissenschaftler aus München möchten bei der Landtagswahl das Phänomen der Wechselwähler untersuchen. Wann wechselt ein Wähler zu einer anderen Partei und vor allem: Warum? Diese Fragen beschäftigen ein Team aus Politikwissenschaftlern und Statistikern der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Um Antworten zu finden, möchten sie vor der Wahl sowie nach dem Urnengang am 14. Oktober mehrere Tausend Wähler in München, Regensburg und Passau befragen.

"Besonders Regierungen, Parteien und öffentliche Verwaltungen haben ein großes Interesse zu erfahren, wie und warum Menschen ihre Wahlentscheidung von einer Wahl zur nächsten ändern", sagte der Politikwissenschaftler Paul W. Thurner, der das Projekt zusammen mit Helmut Küchenhoff vom Statistischen Beratungslabor der LMU koordiniert.

Die Forscher greifen dabei auf eine von ihnen bei der Bundestagswahl 2013 entwickelte Methode zurück. Durch die Kombination von vor und nach der Wahl erhobenen Daten könnten sie "präzisere Aussagen zur Wählerwanderung treffen sowie zu den möglichen Gründen, warum in bestimmten Städten Wähler von Partei A zu Partei B gewechselt sind", so Thurner.

Das Meinungsforschungsinstitut Forschungsgruppe Wahlen hält das Vorgehen der Münchner Forscher indes für "methodisch äußerst fragwürdig", wie deren Vorstand Matthias Jung mitteilt. Es beruhe zu sehr auf den "aus unterschiedlichen Gründen unrichtigen Angaben der Befragten". So könnten sich Befragte oft nicht richtig erinnern, für welche Partei sie zuvor gestimmt haben.

Die Ergebnisse des Projekts, das auch in die Lehre eingebunden ist und zusammen mit rund 100 Studierenden erstellt wird, sollen kurz nach der Wahl veröffentlicht werden.

+++ Neue Umfrage: CSU sinkt weiter +++

Die CSU sinkt weiter in der Wählergunst. Eine neue repräsentative Umfrage sieht die bayerische Regierungspartei bei 35,8 Prozent - und damit weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Mehr dazu hier.

+++ CSU-Fraktionschef in Bayern gegen Koalition mit Grünen +++

Der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat einer Koalition mit den Grünen im Freistaat nochmals eine Absage erteilt. "Wir haben bereits eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Wir haben fundamental andere Auffassungen bei den Themen Bildung, Landwirtschaft und Sicherheit", sagte Kreuzer der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Nach den Umfragen könnten die Christsozialen bei der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober unter der 40-Prozent-Marke landen und wären dann auf einen Koalitionspartner angewiesen, um in München weiterregieren zu können. Die Grünen liegen bei den Umfragen bei etwa 15 Prozent und könnten zweitstärkste Kraft in Bayern werden. Auch eine Koalition mit der AfD, die in den Umfragen knapp hinter den Grünen liegt, komme für die CSU "nicht in Frage", sagte Kreuzer. "Über alles andere sprechen wir nach der Wahl."

+++ Grünen-Politiker Özdemir im Interview +++

Grünen-Politiker Cem Özdemir spricht in der AZ über Probleme in Bayern, Markus Söder, die Unruhen in Chemnitz und seine Hitlergruß-Anzeigen. Hier gibt's das Interview.

+++ Das große Oppositions-Interview +++

In der AZ sprechen die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen und den Freien Wählern. Lesen Sie hier alle drei Teile.

+++ Markus Blume (CSU) im Interview +++

Der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, erklärt, warum die Partei im Kampf um Stimmen wieder erfolgreich sein wird – und was er von der Haftandrohung gegen Söder hält. "Bayern ist die Musterregion Europas" – das gesamte Interview gibt es hier.

+++ Die Wahlplakate zur Landtagswahl 2018 im Check +++

Wie geben sich die Spitzenkandidaten auf ihren Plakaten, wie ist die Wirkung auf den Betrachter? Die AZ hat eine Körpersprachen-Expertin gefragt, wie sie die Wahlplakate einschätzt. Von Verschmitzt bis roboterhaft... Mehr dazu hier.

+++ Die Positionen der Parteien zu Sachfragen +++

Wie stehen CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD und Freie Wähler zu bestimmten Sachfragen? In unserere Serie "Eine Frage, sieben Antworten" antworten die Spitzenkandidaten oder Spitzenpersonal auf konkrete Fragen. Die ersten Teile zu Koalition, AfD, Wohnraum, Arbeitsmarkt und Dieselverbot finden Sie hier:

Eine Frage, sieben Antworten: Dieselverbot für München?

Eine Frage, sieben Antworten: Flüchtlinge am Arbeitsmarkt

Eine Frage, sieben Antworten: Wie mit der AfD umgehen?

Eine Frage, sieben Antworten: Wie schaffen Sie neuen Wohnraum?

Eine Frage, sieben Antworten: Mit wem würden Sie koalieren?

+++ Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Interview +++

Für ihn geht es bei der Landtagswahl am 14. Oktober auch um seine politische Zukunft. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kämpft um die absolute Mehrheit. Wir haben mit ihm über sein Programm und die Wahl gesprochen. Das ganze Interview finden Sie hier.

+++ Ilse Aigner im Interview: "Würde manches nicht sagen" +++

Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner distanziert sich im AZ-Interview von Worten, die ihre Chefs Söder und Seehofer im Asylstreit fallenließen. Hier können Sie das ganze Interview lesen.

+++ Die Münchner Kandidaten für die Landtagswahl 2018 +++

Natürlich stehen auch in München Kandidaten zur Wahl. Wie viele es sind, für welchen Stimmkreis sie antreten und welcher Partei sie angehören erfahren Sie hier.

+++ Die Themenseite zur Landtagswahl +++

Rund um die Landtagswahl in Bayern hat die AZ eine Themenseite erstellt. Hier finden Sie alle Informationen kompakt an einer Stelle.