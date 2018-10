München - In München-Moosach kämpften bei der Wahl 2013 Diana Stachowitz (SPD) gegen Joachim Unterländer (CSU) - Stachowitz gewann das Direktmandat. Unterländer trat 2018 nicht mehr an, dafür rückte Mechtilde Wittmann nach. Bei den Grünen strat Adjei Benjamin an. Der Stimmkreis wurde neu zugeschnitten, damit sind es 2018 1.818 weniger Stimmberechtigte als bei der Landtagswahl davor.