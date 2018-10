München - Der Stimmkreis München-Mitte 109 ist neu: Weil München seit der vergangenen Landtagswahl stark gewachsen ist, wurde 2018 in neun Stimmkreisen gewahlt. Insgesamt 89.042 Stimmberechtigte waren zur Wahl in München-Mitte aufgerufen. Kleiner ist in München nur der Stimmkreis Bogenhausen.