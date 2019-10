Die Aufstellung

Überraschend ließ Trainer Niko Kovac Robert Lewandowski zunächst auf der Bank, auch Thomas Müller und Philippe Coutinho saßen draußen. Es war zu viel Rotation in einer Mannschaft, die aktuell so standhaft wirkt wie eine Pusteblume bei Windstärke zehn. "Wir haben wirklich gute Leute, die in den letzten Wochen nicht so viel gespielt haben", sagte Salihamidzic. Ivan Perisic und Corentin Tolisso gehörten aber zu den schwächsten Akteuren. Und Leon Goretzka, einen der besten Bayern, wechselte Kovac in der 57. Minute aus. Was der Ex-Bochumer nicht so prickelnd fand. Immerhin: Die Joker Lewy, Müller und Coutinho trugen entscheidend zur Wende bei.