Joshua Kimmich: Spielt immer, aber wo?

Joshua Kimmich: Spielt immer. Was früher für Thomas Müller galt und heute in der Nationalelf unter Bundestrainer Joachim Löw für Serge Gnabry gilt ("Serge spielt bei mir immer"), müsste auf den 24-Jährigen zugeschnitten werden: Der Jo, so nennt ihn der Jogi, spielt immer – die Frage ist nur: wo?

Machte in dieser Saison jedes Spiel der Bayern und des DFB von Beginn an, wurde lediglich beim 4:0 gegen Köln vorzeitig ausgewechselt. Unter Löw ist er auf seiner favorisierten Position als Sechser im Mittelfeld gesetzt, beim 3:0 in Estland musste er nach der Roten Karte für Emre Can als Innenverteidiger aushelfen. Auch kein Problem. Bei Bayern bestritt er die letzten eineinhalb Partien wieder als Rechtsverteidiger – wegen des Ausfalls von Linksverteidiger David Alaba und der Seiten-Versetzung von Benjamin Pavard auf links. In Augsburg dürfte Kimmich im Mittelfeld gefragt sein. Das Hin und Her wird weitergehen.

