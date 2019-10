Corentin Tolisso ist weiter außer Form

Der Weltmeister ist nach seinem Kreuzbandriss aus der Vorsaison weiter weit von seiner Normalform entfernt, wie sich in Bochum einmal mehr deutlich zeigte. Tolisso wurde von den Bochumern gut zugestellt und fand als Achter an der Seite von Leon Goretzka überhaupt nicht ins Spiel. Der 25-Jährige leistete sich immer wieder Stockfehler bei der Ballannahme und gravierende Fehlpässe. Von der Startelf ist Tolisso in dieser Form weit entfernt. Für weitere Einsätze empfehlen konnte er sich auch nicht – wie so viele Bayern an diesem Abend.

Ivan Perisic lässt Bayern-Tauglichkeit vermissen

Die Leihgabe von Inter Mailand blieb auch in Bochum den Beweis schuldig, dass er den Bayern wirklich weiterhelfen kann. Perisic kam in der ersten Halbzeit auf gerade einmal 26 Ballaktionen und konnte sich im Zweikampf mit dem 17-jährigen Armel Bella-Kotchap überhaupt nicht durchsetzen. Niko Kovac nahm seinen Landsmann in der Pause raus, für ihn kam Robert Lewandowski in die Partie.

