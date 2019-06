München - Am 1. Mai hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) angekündigt, die München-Zulage für städtische Tarifbeschäftigte zu verdoppeln. Nur eine Woche später folgte ein Antrag der Rathaus-CSU, in dem die Fraktion ein weiteres Zuckerl für Stadt-Mitarbeiter verspricht: ein gratis MVV-Ticket. Und schon einen Monat später liegt ein Plan aus dem Personalreferat vor, dem der Stadtrat am Donnerstag zustimmen soll – und das ziemlich sicher auch tun wird.