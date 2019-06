Das sieht wohl letztlich auch das zuständige Baureferat so, denn das rudert nach den AZ-Berichten deutlich zurück: Die Durchsetzung der Badebekleidungsverordnung gehöre "nicht zu den vertragsgemäßen Aufgaben" des Sicherheitsdienstes, sondern liege "in der Zuständigkeit der Ordnungsbehörden und der Polizei", so Sprecherin Dagmar Rümenapf zur AZ. "Das am Freitagnachmittag eingesetzte Personal handelte zunächst in der irrigen Meinung, es gehöre zu ihren Aufgaben, dies anzusprechen."