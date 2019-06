Auch Meghan kassierte Rüffel

Erst vor kurzem musste auch Herzogin Meghan einen Rüffel kassieren - von ihrem eigenen Mann Prinz Harry. Die 37-Jährige hatte sich während der "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren der Queen wiederholt zu ihrem Gatten umgedreht. Dieser reagierte anscheinend "not amused". Ein Lippenleser will herausgefunden haben, dass Harry seine Frau dazu aufforderte, sich wieder umzudrehen.