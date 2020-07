München - Mit seiner Familie entspannt Thiago (29) noch ein paar Tage am Meer – dann beginnt die Vorbereitung auf ein (hoffentlich) großes Saisonfinale. Bereits am 20. Juli steigen die Profis des FC Bayern nach ihrem Kurzurlaub wieder ins Cybertraining ein, wenig später wird in Kleingruppen geübt, ehe nach mehreren Coronatests die Rückkehr ins Teamtraining erfolgt.