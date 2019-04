Erst am Mittwoch (11 Uhr) versammelt Trainer Niko Kovac seine Stars wieder an der Säbener Straße. Ein öffentliches Training – und der Auftakt zum kniffligen Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr). "Die Düsseldorfer haben eine super Serie, ihre eingeschliffene Taktik. Und das funktioniert in den letzten Wochen ganz gut", warnte Thomas Müller seine Kollegen. Man bekomme "die drei Punkte nicht auf dem Silbertablett überreicht".