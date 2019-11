SERGE GNABRY, NOTE 5: Der Außenstürmer hatte die erste Bayern-Möglichkeit, schoss aus spitzem Winkel vorbei (2.). Im Angriffsspiel immerhin mit Elan und ein paar guten Laufwegen, aber es klappte nicht alles. Defensiv schon gar nicht: Gnabry verlor den Ball vor dem 1:3. Kann es viel besser.

Davies noch einer der besseren Bayern-Spieler

THOMAS MÜLLER, NOTE 5: 500. Pflichtspiel für den Ur-Bayer, der mit Bastian Schweinsteiger gleichzog und nun auf Platz neun der ewigen Bestenliste liegt. Stolze Bilanz! Bemüht war Müller schon, aber mehr auch nicht. Ohne auffällige Momente in der Offensive, von den Frankfurt-Fans nach seiner Auswechslung übel beleidigt.

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 5: Ohne Bindung zum Spiel, wirkte erneut wie ein Fremdkörper in einer insgesamt sehr schwachen Bayern-Offensive. Nur ganz selten blitzte Coutinhos Genialität im Passspiel mal auf. Früh ausgewechselt. Die Formkurve zeigt weiter nach unten.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 4: An seinem 19. Geburtstag durfte der Kanadier abermals in der Startelf auflaufen. Ein Geschenk von Kovac, der Davies sehr schätzt. Noch einer der besseren Spieler bei Bayern, vor allem mit Tempo in seinen Aktionen. An der Entstehung des 1:2 von Lewandowski beteiligt. Traf den Pfosten (70.).

Lewandowski trifft erneut

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 3: In seiner 300. Bundesliga-Partie traf der Pole zum 216. Mal (dazu kommen 61 Vorlagen). Eine irre gute Bilanz. Lewy gab Bayern mit seinem Solotreffer zum 1:2 neue Hoffnung (37.). Hatte noch weitere gefährliche Szenen. Es würde Bayern enorm helfen, fünf statt einem Lewandowski im Team zu haben.

KINGSLEY COMAN, NOTE 5: Nach dezenten Auftritten zuletzt erstmal nur auf der Ersatzbank, der Franzose kam in der 57. Minute für Coutinho ins Spiel. Ein paar Sprints und Dribblings, mehr war nicht. Passte sich also dem Bayern-Niveau an.

JAVI MARTÌNEZ, NOTE 4: Der Spanier ersetzte Müller beim Stand von 1:4 (64.), sollte für Stabilität sorgen und eine noch höhere Niederlage verhindern. Dies gelang. Dass Martínez deshalb am Samstag ein glücklicher Mann war, darf aber bezweifelt werden.

LEON GORETZKA, OHNE NOTE : In der 69. Minute für Gnabry eingewechselt, da war die Abreibung schon nicht mehr zu verhindern. Unauffällig.