In jedem Fall: Turner Dressel schoss die Bobfahrer im Alleingang ab. Sein Trainer zeigte sich von der Turnaktion nicht begeistert. "Ich hoffe, dass er beim Fußball bleibt. Nicht, dass er sich noch mal verletzt bei solch komischen akrobatischen Einlagen", tadelte Michael Köllner. Er lobte aber die fußballerische Performance des Junglöwen: "Es war eine gute Leistung, keine Frage. Ich hoffe, dass es ihn beflügeln wird – und er in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahre bei 1860 für Furore sorgen wird."

TSV 1860 will Dennis Dressel langfristig binden

Dressels Vertrag läuft zwar noch bis Sommer 2021, doch die Herausforderung der Löwen wird sein, ihn vorzeitig länger zu binden: Sonst steht früher oder später eventuell ein zweiter Fall Noel Niemann bevor, der ablösefrei zu Erstliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld wechselt.

Köllner wollte auch einen anderen jungen Wilden nicht vergessen, den er erstmals in die Startelf geworfen hatte: Fabian Greilinger. "Dennis hat sich in den Vordergrund gespielt, aber was Fabian gespielt hat bis zu seiner Auswechslung, hat der Mannschaft richtig gut getan." Der Flügelflitzer habe Haching immer wieder "weh getan".

TSV 1860 und der Aufstieg: Es wird ganz schwierig

Und die Tabelle, in der 1860 mit 55 Zählern auf Rang sieben steht? Während es Köllner als "fatal" bezeichnete, den Aufstiegskampf auszurufen, sagte Greilinger genauso erfrischend, wie er gekickt hatte: "Wenn wir alles gewinnen und die anderen patzen, vielleicht schaut es noch gut aus." Auch Investor Hasan Ismaik schrieb angesichts dreier siegloser Konkurrenten: "Vielleicht erleben wir doch noch ein Wunder."

Der 2:0-Sieg des FC Ingolstadt gegen den SV Meppen lässt besagtes Wunder in weite Ferne rücken. Was bleibt, ist eine großartige Dressel-Show – und die Chance, die Saison durch Rang fünf und die Qualifikation zum DFB-Pokal zu krönen.

Lesen Sie auch: Überraschungs-Debüt von Fabian Greilinger - "Hat der Mannschaft richtig gutgetan"