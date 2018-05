Dann richtete Heynckes den Blick auf die nächsten Wochen: "Die Nation kann beruhigt sein. Manuel wird bei der WM nicht nur fit, sondern auch ein starker Rückhalt sein." Womit das geklärt wäre. Bundestrainer Joachim Löw, der Neuer in sein vorläufiges WM-Aufgebot für Russland genommen hatte, findet es "natürlich gut, dass er mit dem Team trainiert hat und in Berlin bei der Mannschaft ist. Ich hoffe, dass es so bleibt." Die WM-Chancen des Weltmeisters von 2014 steigen täglich. Neuer, so sagte DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke der "Nürnberger Zeitung/den Nürnberger Nachrichten", sei "kein Torwart, der besonders viel Spielpraxis braucht". Das habe er auch vor der WM 2014 gezeigt. "Wer auf der Bank sitzt, ist fit und belastbar."