München - Es lief gerade die Schlussphase im Spiel gegen Freiburg als Jamal Musiala in dieser an Rekorden eh schon überaus reichen Bayern-Saison gleich den nächsten aufstellte: Der junge Brite wurde am Samstag in der 88. Minute eingewechselt und ist seitdem mit 17-Jahren und 115 Tagen der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten der Münchner.