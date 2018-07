Interview Wolfgang Schäuble: "Druck erzwingt Veränderung"

Wie stark hat der Einzug der AfD das Klima im Bundestag verändert?

Der Bundestag ist ein anderer als in der letzten Wahlperiode, aber das hat nicht nur mit der AfD zu tun. Wir haben jetzt sechs Fraktionen statt vier, in der letzten Wahlperiode haben die Parteien der Großen Koalition 80 Prozent der Abgeordneten gestellt, heute sind es nur noch 56 Prozent. Damit werden die Debatten spannender, die Reden kürzer und die Abstimmungen knapper. Aber natürlich gibt es auch Regeln, die für alle gelten und eingehalten werden müssen.

Die AfD führt die Debatten mit großer Schärfe. Verrohen die Sitten im Parlament?

Ich glaube, dass wir das bisher ganz gut hinbekommen haben. Dazu ist das Bundestagspräsidium ja auch da - es zu keiner Verrohung der Sitten kommen zu lassen.

Die AfD stellt bisher als einzige Fraktion keinen Vizepräsidenten, nachdem ihr erster Kandidat durchgefallen ist. Bleibt das so?

Sie haben das Recht, einen Kandidaten vorzuschlagen. Aber er oder sie muss in einer geheimen Abstimmung eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Im Moment haben wir fünf Vizepräsidenten, das Parlament ist auch so arbeitsfähig.

Ein anderes Thema: Die Fliehkräfte in Europa sind gewaltig. Fürchtet der Europäer Schäuble um sein Europa?

Es gibt immer mehr Probleme, die ein Land alleine nicht mehr lösen kann. Die große Mehrheit der Menschen in den Mitgliedsländern weiß das und steht hinter der europäischen Einigung, das zeigen alle Umfragen. Sich politisch auf etwas zu einigen, ist in EU-Europa allerdings noch mühsamer als beispielsweise bei uns in Deutschland. Da kommen wir dann schnell wieder an den Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe: Dem Unbehagen und dem Widerstand gegen Veränderung. In Fragen der Sicherheit, das nur als Beispiel, werden sich die USA heute nicht mehr so für uns verantwortlich fühlen wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Also müssen wir Europäer uns stärker um uns selbst kümmern. Und das neue Handelsabkommen mit Japan wäre nicht so schnell abgeschlossen worden, wenn Donald Trump keinen Handelsstreit vom Zaun gebrochen hätte. Auch hier gilt: Druck erzwingt Veränderung.

"Mit Herrn Macron ist viel Bewegung in die EU-Politik gekommen"

Ist Deutschland noch die treibende Kraft in Europa?

Europa funktioniert ja nicht so, dass alle Mitglieder auf das Kommando eines Landes hören. Aber ja, es stimmt: Die Osteuropäer machen ihre Interessen und Sichtweisen heute stärker geltend, als das früher der Fall gewesen ist. Wir in Deutschland haben nach der Wiedervereinigung ähnliche Erfahrungen gemacht. Als jemand, der damals Innenminister war und den Einigungsvertrag mit ausgehandelt hat, kann ich das vielleicht besser verstehen als mancher andere. Deshalb sage ich: Wir müssen die Positionen von Tschechen, Polen oder Ungarn genauso respektieren wie die der Spanier oder der Franzosen.

Das fällt nicht immer leicht.

Es gibt einen gewissen Widerstand gegen unser demokratisches Modell in vielen europäischen Ländern, schauen Sie nur nach Italien. Dafür erleben wir auf der anderen Seite aber auch, dass ein Land wie Frankreich Reformen durchsetzt, die so vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen wären. Ich habe den Eindruck, dass mit Herrn Macron sehr viel Bewegung in die europäische Politik gekommen ist. Das ist gut, nicht nur für Frankreich, sondern auch für Europa. Und wenn wir schon bei Veränderungen sind: Auch der neue österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat in kurzer Zeit schon viel erreicht.

Dennoch spaltet die Flüchtlingsfrage Europa. Bricht der alte Streit wieder aus, wenn Horst Seehofer keine Abkommen mit Italien oder Griechenland zustande bekommt?

Die Flüchtlingsfrage kann nur europäisch gelöst werden. Offene Grenzen sind die Voraussetzung für ein einiges Europa. Dieses Europa können wir aber nur verteidigen, wenn wir seine äußeren Grenzen sichern. Wer wie Griechenland oder Italien solche schwer zu schützenden Außengrenzen hat, hat eine Verantwortung für ganz Europa und deshalb auch einen Anspruch auf Unterstützung durch alle anderen Mitgliedsländer. Die Migrationsfrage ist für Europa schon wegen seiner Nachbarschaft zu Afrika eine so große Herausforderung, dass sie kein Nationalstaat alleine lösen kann.