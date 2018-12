München - Seinen Humor hat Mats Hummels nicht verloren, auch in dieser schwierigen Phase beim FC Bayern nicht. "Just an old fella or in german 'ein alter Sack'" – das twitterte Hummels am Sonntag und zeigte mit seinen Fingern an, worum es bei diesem Post ging: Der Weltmeister ist 30 Jahre alt geworden, das musste selbstverständlich auch von Gattin Cathy öffentlich erwähnt werden: "Happy Birthday – seit seinem 18. Lebensjahr feiern wir gemeinsam. Jetzt bist du auch im Club der 30er angekommen! Ich bin stolz auf das, was DU bist und auf was WIR sind", schrieb sie bei Instagram.