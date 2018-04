Will Boateng wechseln? Alarmglocken beim FC Bayern

Offenbar denkt der Abwehrstar an einen Abschied aus München. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt. Jeden Wettbewerb, der im Vereinsfußball zu gewinnen ist, haben wir gewonnen", sagte Boateng dem Magazin Socrates : "Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?”

Aussagen, die aufhorchen lassen. Eigentlich ist Boateng noch bis 2021 vertraglich an den FC Bayern gebunden, doch nun plant er wohl ein neues Abenteuer.

Es gehe ihm "um die Frage der persönlichen Herausforderung”, sagte Boateng: "Das sind gar nicht unbedingt klassische Karrierefragen, das sind Lebensfragen." Letztlich seien dies "die Fragen, die einen als Menschen antreiben", so Boateng. Die Alarmglocken bei Bayern dürften klingeln.