Was genau macht die Person Alonso in ihren Augen aus?

Ich finde, wenn man so strategisch klug, intelligent und gut Fußball gespielt hat wie er, dann hatte man automatisch viele gute Trainer, die einen ausgebildet haben und bei denen man viel gelernt hat. Und wenn man das kombiniert mit seiner Persönlichkeit, weiß man: Der wird seinen Weg gehen.

Rummenigge: Beim FC Bayern herrscht Erfolgsdenken

Und wo führt James' Weg hin? Stehen die Zeichen auf Abschied?

Nein. Wir haben noch überhaupt keine Entscheidung getroffen. Er hat mich um ein Gespräch gebeten, das haben wir aber noch nicht geführt. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir es führen und dann weitersehen. Ich mag ihn. Das habe ich immer gesagt – und dabei bleibe ich auch.

Gilt das auch für Trainer Niko Kovac?

Ich habe immer nur gesagt: Bei Bayern München musst du liefern. Das gilt für jeden, für den Trainer, für die Spieler, fürs Management, für alle. Das ganze System bei uns ist auf dem Faktor Erfolg aufgebaut. Wir haben den Erfolg seit den 70er Jahren kontinuierlich entwickelt und müssen ihn aufrechterhalten. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Er hat es ja auch gesagt: Wir haben überhaupt kein Problem miteinander. Aber es herrscht nun mal Erfolgsdenken beim FC Bayern. Das ist auch notwendig.

Vor dem Erfolg in dieser Saison steht zweimal RB Leipzig. Am Samstag kann Bayern in Leipzig Meister werden.

Es wird ein extrem schweres Spiel für uns, aber auch reizvoll. Ich denke, beide Mannschaften werden volles Rohr geben. Die wollen uns schlagen und wir wollen Meister werden. Wichtig ist, dass wir die Schale haben.

Und eine Woche später den DFB-Pokal. Ist das Double ein Muss für Kovac?

Es ist ein Wunsch. Ich wünsche es ihm.