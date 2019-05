München - Franck Ribéry kommt am Dienstagmittag so beschwingt in den Presseraum an der Säbener Straße, wie man ihn all die Jahre erlebt hat. Ein Handschlag hier, ein Schulterklopfer da, Ribéry gibt sich nahbar, er lacht. "Servus, Männer!", ruft er in die Runde. Doch schnell wird klar, dass diesmal etwas anders ist. Der Auftritt fällt Ribéry schwer, das nahende Ende beim FC Bayern nach zwölf Jahren bewegt den französischen Filou, mehrmals macht er Pausen während seiner Ausführungen.