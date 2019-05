AZ: Herr Gysi, was überwiegt bei Ihnen in der Ibiza-Affäre: der Schock ob der Verderbtheit des politischen Gegners oder die Schadenfreude?

GREGOR GYSI: Weder noch. Ich bin nicht so schockiert, weil ich es geahnt habe. Die Schwierigkeit in der Politik besteht darin, dass man sich ohne materiellen Hintergrund nicht bekannt genug machen kann. Die Frage ist: Wie weit geht man? Meine Partei hat – etwas überzogen – beschlossen, dass sie von Unternehmen überhaupt keine Spenden annimmt. Im Fall von Strache wurde zudem deutlich: Der hat gar keine Weltanschauung. Das Einzige, was er wollte, ist: etwas werden. Damit erklärt er seine Bereitschaft zur Verletzung der Verfassung und zu schmutzigen Geschäften. Da wird deutlich, was meines Erachtens unterschätzt wurde.