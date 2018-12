Der französische Weltmeister hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportiert 80 Millionen Euro verankert, Ablöseverhandlungen mit Atlético Madrid wären also nicht zwingend vonnöten -, insofern die Summe bezahlt wird. Miguel Angel Gil Marin, Geschäftsführer der Rojiblancos, schloss einen Wintertransfer seines Verteidigers kürzlich dennoch aus. "Der Spieler kann Atletico Madrid in dieser Wintertransferperiode nicht verlassen", erklärte Gil Marin "Spox" und "Goal".

Kategorisch ausschließen wollte er einen Wechsel allerdings nicht. "Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", erzählte Gil Marin weiter.

Die AZ-Tendenz: Daraus wird wohl erst im Sommer was!

Schon seit dem Frühjahr wird über einen Wechsel von Benjamin Pavard zum FC Bayern spekuliert, AZ-Informationen zufolge ist der Wechsel des französischen Weltmeisters im Sommer bereits fix. Wie Hernández hat Pavard eine Ausstiegsklausel im Vertrag, ist mit 35 Millionen Euro allerdings wesentlich günstiger als sein Landsmann.

"Nächste Saison wird Benjamin Pavard bei einem der Top-Five-Klubs in Europa spielen, das ist definitiv sicher", erzählte VfB-Sportvorstand Michael Reschke bereits Anfang September bei "Sky" und bescheinigte den Bayern seinerzeit noch "gute Karten" im Transferpoker.

Die AZ-Tendenz: Der Transfer kommt wohl - aber erst im Sommer.

Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam)

Insgesamt vier Mal spielte Matthijs de Ligt in der laufenden Saison bereits gegen deutsche Teams (je zwei Mal gegen den FC Bayern und die Nationalmannschaft). Jedes Mal stand er bis zum Schluss auf dem Platz, jedes Mal taten sich die deutschen Teams schwer.

Der 19-Jährige gilt als der vielleicht talentierteste Innenverteidiger der Welt, wurde zuletzt noch vor Mega-Talent Kylian Mbappé von der "L'Equipe" mit dem renommierten "Golden-Boy-Award" ausgezeichnet. Entsprechend groß ist das Interesse aus ganz Europa am Niederländer. Zahlungskräftige Konkurrenz treibt den Preis in die Höhe. Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll Ajax Amsterdam 75 Millionen Euro fordern.

Auch dem FC Bayern wurde in den letzten Monaten immer wieder ein Interesse nachgesagt. Doch: De Ligt wird vom berühmt-berüchtigten Spielerberater Mino Raiola betreut. Laut einem Bericht der "Mundo Deportivo" will dieser seinen Schützling zu dem Klub verkaufen, der am meisten Gehalt bietet. Der FC Barcelona, der ebenfalls Interesse zeigte, soll sich bereits aus dem Wettbieten verabschiedet haben. Unwahrscheinlich, dass die Bayern ihr Gehaltsgefüge für de Ligt ins Wanken bringen werden.

Die AZ-Tendenz: Daraus wird wohl nichts - vorerst nicht.

Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen)

Mit Bayer Leverkusen belegt Kai Havertz derzeit nur Platz neun und liegt damit weit hinter den Erwartungen zurück. Am 19-jährigen Spielmacher lag es aber nicht: Er lief wettbewerbsübergreifend 23 Mal für die Werkself auf und war dabei an 15 Treffern beteiligt (neun Tore, sechs Vorlagen). Kurzum: Havertz war in der Hinrunde einer von wenigen Lichtblicken.

Auch in der Nationalelf trumpfte der 19-Jährige auf und leitete mit einem Traumpass den Treffer des Münchners Serge Gnabry gegen Russland (3:0) ein. Bayern-Star Joshua Kimmich schwärmte im Anschluss von seinem Teamkollegen. "Ich kann ihn nicht kaufen, aber es ein Spieler, der glaube ich sehr gut zu uns passen würde", meinte Kimmich: "Er hat es überragend gemacht, für mich war er der beste Mann auf dem Platz. Er hat immer die richtige Lösung gefunden, sich nicht versteckt, auch sehr viele schwierige Bälle genommen, sich auch aus schwierigen Situationen gelöst. Er hatte dabei immer den Kopf oben. Er hat eine super Technik, eine tolle Übersicht."

Auch der FC Bayern soll Havertz schon länger auf dem Schirm haben. Der Vertrag des Spielmachers ist noch bis 2022 Euro datiert - ohne Ausstiegsklausel. Sollte die Werkself das internationale Geschäft jedoch verpassen, könnte Havertz allerdings auf einen Wechsel drängen.

Die AZ-Tendenz: Sein Transfer käme nicht überraschend - nur, wann?

