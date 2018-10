München - 16 Tage dauerte das Oktoberfest heuer – zwei weniger als noch vergangenes Jahr. Glücklicherweise verfallen die Gutscheine nicht. Wer also noch ein Bier- oder Hendlmarkerl in seinem Geldbeutel entdeckt, nachdem am Sonntagabend die letzten Wunderkerzen in den Festzelten abgebrannt sind: Grund zum Ärgern gibt es nicht! Hendl oder Maß lassen sich auch noch Wochen später in manchen Gaststätten einlösen.