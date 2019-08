THIAGO, NOTE 3: Segelt nach einem herbem Füße-voraus-Tackling im Mittelfeld knapp an gelb vorbei (17.). Vergibt Sekunden vor dem Halbzeitpfiff eine dieser sogenannten hundertprozentigen Chancen: Ballert die Kugel aus kurzer Distanz statt in die Maschen hoch in die Nordkurve. Sah dann doch noch gelb (74.).

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Durfte von hinten rechts wieder in die Zentrale rücken, als Sechser hinter Thiago und Coutinho. Sieht drei Minuten nach dem Thiago-Foul die gelbe Karte für ein fast identisches Einsteigen nur ein paar Meter entfernt (20.). Zwei beherzte Distanzschüsse (38. und 90.).

Perisic trifft beim Startelf-Debüt

IVAN PERISIC, NOTE 3: Feierte ja auch wie Coutinho Heimdebüt – und kam zunächst nicht so recht ins Rollen. Vergibt nach feiner Vorarbeit von Coutinho und Coman die erste „Hundertprozentige“ einigermaßen kläglich (29.). Schien in Halbzeit eins noch nicht im Wettkampf-Modus. Das kann er besser. Viel besser. So wie in Minute 54: Flanke Pavard, hoher Luftstand Perisic, Kopfball an die Unterkante der Latte und von da aus rein zum 3:1. Geht doch.

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 3: Ein höchst unauffälliges Debüt, sieht man mal von dem Tattoo-Foto in der Stadionzeitung ab: Was hat Mickey Mouse auf dem Waschbrettbauch des Brasilianers zu suchen. Bayerns neuer Zehner ist offenbar keiner, der das Spiel mit Macht an sich reißen muss. Hatte eigentlich nur Szene: eine schicke Zauber-Kombi mit Persisic (27.). Spielte ansonsten mehr quer als steil.

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Kam diesmal über rechts, wo er allerdings genauso unverschämt schnell ist wie auf der linken Seite. Ist dank seiner Explosivität immer ein Faktor. Bereitete Lewandowskis 4:1 vor – dessen Lupfer über den Torwart ein Mainzer Spielverderber aber noch von der Linie kratzte (61.). macht das 4:1 dann halt selber: nach einer Ecke von Kimmich trifft er flach ins Eck.

Lewandowski: Sechs Tore in drei Spielen

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Von Minute eins an heiß wie in einem Champions-League-Halbfinale. Profitierte ums Haar von Coutinhos erstem Zuspiel, doch sein Abschluss strieft knapp am Kasten vorbei. Kurz vor der Halbzeit auf dem Weg zum 2:1 umgeremeplt – den Freistoß überlässt er wieder Alaba – und der trifft (45.). Und wie! Traf selber erst spät: in Minute 78 zum 5:1. Treffer Nummer sechs nach drei Spielen.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Kam nach 67 Minuten für Neuzugang Perisic. Ist ähnlich flott unterwegs wie der ICE Coman. Spektakulärer Flankenlauf samt beinahe passender Hereingabe auf Lewandowski (73.). Staubte in Minute 80 nach Müller-Pass lässig zum 6:1 ab. Darf gerne wieder kommen.

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Kam nach 67 Minuten für Neuzugang Coutinho. Durfte auf seiner Lieblingsposition hinter Lewandowski ran. Lief viel, hatte aber zunächst wenig Bälle. Dann aber noch zwei Scorer-Punkte: Schlug die Flanke, die in Lewandowskis 5:1 mündete. Und legte Kollege Davies das 6:1 auf.

MICHAEL CUISANCE, NOTE 3: Kam nach 78 Minuten für Thiago. Konnte ebenfalls Spektakel-Fähigkeiten andeuten, was gegen zusehends demoralisiertere Mainzer aber nicht mehr ganz so schwer war.

