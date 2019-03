Der FC Bayern spielt am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker), am darauf folgenden Mittwoch (13. März) kommt der FC Liverpool zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League nach München (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).