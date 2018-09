Es ist die dritte Großdemonstration in diesem Jahr und wieder treffen sich ganz verschiedene Menschen, die laut, aber friedlich demonstrieren. Beim Lautsprecherwagen ist Festivalstimmung. Maximilian Heisler heizt die Menge an, die keine Erklärung braucht, was sie auf "Den GBW-Verkauf finden wir ..." zurückbrüllen muss: "Scheiße" nämlich – und zwar ziemlich "scheiße", so laut, wie die Menge zurückbrüllt. "Und jetzt die Hände hoch. Die Hände so hoch wie die Mieten."