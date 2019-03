FC Bayern-Bosse Hoeneß und Rummenigge favorisieren Timo Werner

22 Pflichtspieltore in dieser Saison für Eintracht Frankfurt haben Jovic in die Notizbücher der großen europäischen Klubs gebracht. Der FC Barcelona soll bereits ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abgegeben haben, auch Bayern-Trainer Niko Kovac ist an seinem früheren Spieler interessiert. Haken an der Sache: Die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge favorisieren Leipzigs Timo Werner (23), laut "Kicker" befinden sich die Münchner in "intensiven Verhandlungen" mit RB Leipzig über einen Transfer im Sommer.