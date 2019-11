Die Bayern favorisieren wohl eine Lösung bis Saisonende um anschließend einen jüngeren Trainer wie Erik ten Hag unter Vertrag zu nehmen. Wenger, der sich ein Engagement bei den Bayern vorstellen kann, wäre bereit, diese kurze Vertragslaufzeit zu akzeptieren.

Im Falle einer Einigung würde Wenger kein eigenes Co-Trainer-Team mitbringen, sondern mit Interims-Chefcoach Hansi Flick (54) zusammenarbeiten.

+++ Mourinho-Vertrauter: "Jose würde sehr gerne zu Bayern kommen" +++

In der Debatte des möglichen Kovac-Nachfolger wird nun ein weiterer Name gehandelt - Jose Mourinho.

Zwar hat sich der Portugiese selbst noch nicht zu einem möglichen Engagement in München geäußert, dafür aber ein enger Vertrauter gegenüber Sky Sport. "Jose Mourinho würde sehr gerne zum FC Bayern kommen. Er verfolgt die Spiele seit geraumer Zeit sehr intensiv und hätte große Lust mit absoluten Fußballfachmännern wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zukünftig zusammenzuarbeiten. Jose wäre bereit".

Mourinho ist seit seinem Rauswurf bei Manchester United Ende letzten Jahres ohne Job. Der portugiesische Star-Trainer, der mit Porto (2004) und Inter Mailand (2010) die Champions League gewann, spricht fünf Sprachen fließend und lernt aktuell Deutsch.

Da Mourinho aber bekannt dafür ist, eher einen defensiveren Fußball spielen zu lassen, dürften die Chance, dass der FC Bayern Mourinho als neuen Trainer anheuert, äußerst gering sein. Zudem ist Mourinho auch als eventueller Nachfolger von Lucien Favre bei Borussia Dortmund im Gespräch.

News vom 06.11.

+++ Arséne Wenger: "Natürlich" an Job beim FC Bayern interessiert +++

Als einer der heißesten Kandidaten auf die Nachfolge von Niko Kovac wird derzeit Arséne Wenger gehandelt. Der Franzose ist seit seinem Abschied vom FC Arsenal im Sommer 2018 vereinslos und deshalb für den FC Bayern sofort verfügbar.

Interesse an einem Wechsel nach München sei "natürlich" vorhanden, wie Wenger gegenüber "beIN SPORTS" bestätigt: "Coaching war bis jetzt mein ganzes Leben. Jeder Trainer wird das sagen. Fußballspiele zu gewinnen, die Mannschaft auf das Spiel vorzubereiten und Zufriedenheit und gemeinsame Gefühle zu bekommen. Das ist etwas, was du vermisst."

+++ Ralf Rangnik: "Macht keinen Sinn, Gespräche zu führen" +++

Der Name Ralf Rangnick fiel zuletzt immer wieder im Zusammenhang mit den Bayern. Schon Ende vergangener Saison soll der 61-Jährige ein Thema an der Säbener Straße gewesen sein, letztlich entschieden sich die Bosse aber für einen Verbleib von Niko Kovac. Nach der Entlassung des Kroaten wurde Rangnick erneut als dessen Nachfolger gehandelt.

Ein Engagement in München wird es aber vorerst nicht geben, wie Berater Marc Kosicke gegenüber der "Bild" mitteilt: "Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen." Aktuell agiert Rangnick als "Head of Sport and Development Soccer" im RB-Kosmos.

+++ Thomas Tuchel: "Bin nicht interessiert" +++

Wie nach dem Abgang Heynckes fiel auch der Name Thomas Tuchel als einer der ersten. Für den derzeitigen Trainer von Paris Saint-Germain kommt ein Engagement bei den Münchner jedoch ebenfalls nicht in Frage. "Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Klub", sagte er im Vorfeld der CL-Partie gegen den FC Brügge. Er verwies außerdem darauf, dass er auch für die kommende Saison noch einen Vertrag in Paris hat.

+++ Erik ten Hag: "Bleibe diese Saison bei Ajax" +++

Bereits am Montag erhielt der FC Bayern München die erste Abfuhr: Ten Haag bleibt weiterhin Trainer von Ajax Amsterdam. "Ich habe eine gute Verbindung zu meinen Spielern. Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleibe", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Chelsea London. 2013 bis 2015 trainierte ten Hag die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Nicht verwunderlich also, dass der Niederländer zu den Topkandidaten zählte.

"Bayern ist ein fantastischer Klub, ich habe die Zeit dort sehr genossen. Der Verein hat einen Platz in meinem Herzen. Aber jetzt bin ich bei Ajax. Ich lebe im Heute und konzentriere mich voll auf Ajax.", fügte er hinzu. Kontakt zwischen dem Trainer und dem FC Bayern soll es bislang nicht gegeben haben.

