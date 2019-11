+++ Bericht: Auch Spieler waren gegen Rangnick +++

Ralf Rangnick wurde nach dem Kovac-Aus schnell als möglicher Nachfolger gehandelt. Doch der 61-Jährige schob den Spekulationen um einen möglichen Posten als Coach schnell einen Riegel vor – er sagte den Münchnern ab.

Wie der "kicker" nun berichtet, wäre es jedoch ohnehin wohl kaum zu einer Zusammenarbeit gekommen: Denn neben Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic sollen auch einige Teile der Mannschaft gegen Rangnick gewesen sein. Um welche Spieler es sich dabei handelte, ist nicht klar.

Zwar gab es dem Bericht zufolge vor einigen Monaten ein Vorgespräch zwischen Rangnick und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, jedoch sei die Spielidee des früheren Leipzig-Trainers nicht mit der Spielidee des FC Bayern zu vereinbaren.

News vom 10.11.

+++ Hoeneß: Kahn und Hainer dürfen neuen Trainer mit aussuchen +++

Oliver Kahn wird bei der Trainersuche von Bayern München nach Aussagen des noch amtierenden Präsidenten Uli Hoeneß ein Wörtchen mitreden. "Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich" würden Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic, die mit der Suche beauftragt sind, "auch mit Oliver Kahn und Herbert Hainer" sprechen, "und ich werde auch dabei sein", berichtete Hoeneß am Sonntag bei einem spontanen Anruf in der Sendung "Doppelpass" bei "Sport1".

Kahn wird ab Januar einfaches Mitglied des Vorstandes beim FC Bayern und als Nachfolger von Rummenigge ab dem 1. Januar 2022 aufgebaut. Hoeneß zieht sich bei der Jahreshauptversammlung am Freitag aus dem Amt des Präsidenten zurück, ihm soll Herbert Hainer folgen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von adidas ist bereits stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates bei den Bayern, Hoeneß will diesem Gremium nach dem Rücktritt als Präsident als einfaches Mitglied weiter angehören.

Bei seinem Anruf im TV beschwerte sich Hoeneß übrigens auch hörbar verärgert über die aus seiner Sicht viel zu harte Kritik an Hasan Salihamidzic. Alle Infos dazu finden Sie hier.

News vom 9.11.

+++ Rummenigge bestätigt: Flick bleibt auch gegen Düsseldorf Bayern-Trainer +++

Hansi Flick bleibt wohl noch länger der Cheftrainer beim FC Bayern. Das bestätigte Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge nach der 4:0-Gala gegen Dortmund. "Wir haben es ja schon mehrfach wiederholt: Wir werden mit Hansi Flick als Trainer bis auf Weiteres zusammen arbeiten. Er hat unser Vertrauen", so Rummenigge. Demnach wird der 54-Jährige auch im ersten Spiel nach der Länderspielpause gegen Fortuna Düsseldorf als Cheftrainer auf der Bank sitzen. Uli Hoeneß hatte nach der Entlassung von Niko Kovac erklärt, dass der FC Bayern die Trainerfrage nach der Länderspielpause geklärt haben will.

"Hansi hat vor dem Spiel gesagt, die zwei Spiele sind jetzt erstmal die Ziellinie. Die Ziellinie hat er heute bravourös überschritten." Jetzt mache man in aller Ruhe mit Flick weiter, sagte Rummenigge. Man müsse dem Coach ein "großes Kompliment" aussprechen.

Auf die Frage, wie lange die Münchner mit Flick planen, wollte keine Auskünfte geben Rummenigge.

+++ Löw kann sich Flick als Dauerlösung vorstellen +++

Bundestrainer Joachim Löw traut seinem einstigen Assistenten Hansi Flick die dauerhafte Anstellung als Trainer beim FC Bayern zu. "Ich denke schon. Er hat die Kompetenz und eine hohe emotionale Fähigkeit, mit den Spielern umzugehen", sagte Löw in der Halbzeit des Top-Spiels am Samstagabend zwischen Bayern und Dortmund bei Sky. "Natürlich weiß Hansi, was zu tun ist. Ich denke schon, dass er das kann."

Der bisherige Co-Trainer hatte den Rekordmeister nach der einvernehmlichen Trennung von Niko Kovac am vergangenen Sonntag übernommen. Ein langfristiger Nachfolger für den Kroaten scheint aber noch nicht in Sicht. Ein Telefonat mit Arsène Wenger unter der Woche war ergebnislos geblieben. Die Bayern sagten dem Franzosen laut ihrer Darstellung ab.

Flick selbst hatte die Fragen zu seiner Zukunft vor dem Anpfiff abgeblockt. "Das interessiert mich nicht", sagte der 54-Jährige und ergänzte mit Blick auf die BVB-Partie und den 2:0-Sieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am vergangenen Mittwoch: "Ich habe die Aufgabe für diese zwei Spiele. Ich will das Spiel genießen und hoffe, dass wir das auf den Platz bringen, zu dem die Mannschaft imstande ist."

News vom 08.11.

+++ Telefonat mit Rummenigge: Wenger widerspricht dem FC Bayern +++

Verwirrung um ein Telefonat. Der FC Bayern behauptet, Arsène Wenger hätte sich den Bayern angeboten. Dem widerspricht der Franzose nun in einem Interview.

Viele Zeichen standen darauf, dass Arsène Wenger neuer Trainer beim FC Bayern werden könnte. Von ersten Gesprächen war die Rede und einem möglichen Treffen nach dem Dortmund-Spiel. Doch dann die Absage des deutschen Rekordmeisters an den Startrainer.

Doch was da genau abgelaufen ist zwischen dem FC Bayern und dem 70-Jährigen, da gehen die Meinungen auseinander. In einem exklusiven Interview mit "beIN Sports" schildert der Elsässer, wie es am Mittwoch wirklich abgelaufen sein soll und widersprach damit der Darstellung der Münchner.

Nicht er habe die Bayern angerufen, sondern er wäre vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge kontaktiert worden.

Nach Absage: Wenger widerspricht den Bayern

"Am Mittwochnachmittag hat mich Rummenigge angerufen. Ich konnte das Gespräch in diesem Moment nicht entgegennehmen und habe ihn später aus Höflichkeit zurückgerufen. Er war in seinem Wagen auf dem Weg zum Spiel gegen Piräus. Wir haben vielleicht vier oder fünf Minuten miteinander gesprochen. [...] Er fragte mich, ob ich Interesse hätte, da sie nach einem neuen Coach suchen würden. Ich antwortete ihm, ich hätte darüber noch nicht nachgedacht und benötige etwas Zeit um mir darüber Gedanken zu machen. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir nächste Woche wieder telefonieren. [...] Das ist die wahre Geschichte."

Am Donnerstagnachmittag teilte der Verein auf Anfrage von "Bild" mit: "Arsène Wenger hat Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert. Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer bei Arsenal London sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München."

+++ Ruud Gullit über ten Hag: "Denke, er wird zu Bayern München gehen" +++

Eigentlich hatte Erik ten Hag dem FC Bayern abgesagt, er wolle in dieser Saison bei Ajax Amsterdam bleiben. Einen Wechsel im Sommer 2020 schloss er allerdings nicht aus. Da die Bayern-Bosse ein Engagement von Arsène Wenger öffentlich ausgeschlossen haben (siehe Eintrag vom 07.11.), dürften ten Hags Chancen auf den Bayern-Job weiter steigen.

Holland-Legende Ruud Gullit ist sich sicher, dass ten Hag beim Rekordmeister anheuert. Der Co-Trainer der holländischen Nationalmannschaft kann sich sogar einen sofortigen Wechsel ten Hags vorstellen: "Wenn sie dich wollen, würde man dann 'Nein' sagen, nur, weil man die Saison beenden will? Ich denke, er wird zu Bayern München gehen", sagte Gullit bei "BT Sport". Cheftrainer beim FC Bayern, das ist laut dem langjährigen Profi des AC Mailand eine einmalige Gelegenheit. "Bayern ruft dich vielleicht ein Mal im Leben an, also muss man einfach dort hingehen", erklärte Gullit.

Ten Hag kennt sich an der Säbener Straße bestens aus. Von 2013 bis 2015 war der 49-Jährige unter Pep Guardiola Trainer der zweiten Mannschaft. "Bayern ist ein fantastischer Klub, ich habe die Zeit dort sehr genossen", sagte ten Hag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea (0:1).

+++ Kahn erklärt: Das braucht der neue Bayern-Trainer +++

Die Trainer-Thematik beim FC Bayern beschäftigt natürlich auch den designierten Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. In seiner "Kahnalyse" für Samsung hat sich der ehemalige Weltklasse-Torhüter zu den Ansprüchen an den neuen Übungsleiter geäußert - und die sind in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen.

"Die Zeiten sind vorbei, wo es bei Bayern München gereicht hat, irgendwie Spiele zu gewinnen und irgendwie Meister zu werden. Fußball hat sich natürlich auch dahingehend weiterentwickelt, dass es schon auch Spektakel ist. Die Zuschauer die heute ins Stadion kommen, die wollen ja auch ein attraktives Fußballspiel sehen", sagt der 50-Jährige.

Erwartungen, denen der Rekordmeister gerecht werden müsse: "Das ist etwas, was auch zur Philosophie von Bayern München gehört: Dass sie ein dominantes Spiel spielen wollen, dass sie aber auch attraktiv spielen, dass sie nach vorne spielen, dass man da Dinge erkennen kann, die man bei anderen Mannschaften, was das technische Niveau, was die Geschwindigkeit anbelangt, die man bei anderen Mannschaften so nicht sieht."

Um der Mannschaft wieder eine erkennbare Spielphilosophie einzuimpfen, empfiehlt Kahn, sich bei der Entscheidungsfindung für den neuen Coach "sehr, sehr viele Gedanken zu machen. "Weil es doch darum gehen muss, einen Trainer zu bekommen, der möglicherweise wieder eine Ära prägen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt nicht so einfach aus der Hüfte schießen kann. Das ist etwas, was man sich jetzt gut überlegen muss“, erklärt Kahn, der ab Januar zum FC Bayern zurückkehrt.

News vom 07.11.

+++ Kehrtwende: Bayern sagt Wenger ab! +++

Nur ein paar Stunden nach den angeblichen Verhandlungen kommt nun die Kehrtwende. Der FC Bayern hat Arsène Wenger wohl abgesagt, das berichtet die "Bild". Demnach haben Bayern-Boss Rummenigge und der langjährige Arsenal-Coach am Mittwoch telefoniert. In dem Gespräch habe Wenger sein grundsätzliches Interesse am Trainerjob bei den Bayern signalisiert.

Aber: "Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer bei Arsenal London sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München", zitiert die "Bild" den Verein.

+++ Bericht: Bayern verhandelt bereits mit Wenger +++

Jetzt kann es bei der Suche nach einem Nachfolger von Niko Kovac ganz schnell gehen. Wie die "Bild" berichtet, verhandelt der FC Bayern München bereits mit Arsène Wenger (70). Mit dem Franzosen, der von 1996 bis 2018 Arsenal London trainierte, soll es bereits ein konkretes Gespräch gegeben haben.

Ein persönliches Treffen zwischen den Bayern-Verantwortlichen und dem 70-Jährigen, der fließend Deutsch spricht, ist dem Bericht zufolge für Samstag nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund angedacht. Der Kontakt zu Wenger soll von Uli Hoeneß eröffnet worden sein, die Verhandlungen liegen aber in der Verantwortung des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.

Die Bayern favorisieren wohl eine Lösung bis Saisonende um anschließend einen jüngeren Trainer wie Erik ten Hag unter Vertrag zu nehmen. Wenger, der sich ein Engagement bei den Bayern vorstellen kann, wäre bereit, diese kurze Vertragslaufzeit zu akzeptieren.

Im Falle einer Einigung würde Wenger kein eigenes Co-Trainer-Team mitbringen, sondern mit Interims-Chefcoach Hansi Flick (54) zusammenarbeiten.

+++ Mourinho-Vertrauter: "José würde sehr gerne zu Bayern kommen" +++

In der Debatte des möglichen Kovac-Nachfolger wird nun ein weiterer Name gehandelt – José Mourinho.

Zwar hat sich der Portugiese selbst noch nicht zu einem möglichen Engagement in München geäußert, dafür aber ein enger Vertrauter gegenüber "Sky Sport". "José Mourinho würde sehr gerne zum FC Bayern kommen. Er verfolgt die Spiele seit geraumer Zeit sehr intensiv und hätte große Lust mit absoluten Fußballfachmännern wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zukünftig zusammenzuarbeiten. José wäre bereit".

Mourinho ist seit seinem Rauswurf bei Manchester United Ende letzten Jahres ohne Job. Der portugiesische Star-Trainer, der mit Porto (2004) und Inter Mailand (2010) die Champions League gewann, spricht fünf Sprachen fließend und lernt aktuell Deutsch.

Da Mourinho aber bekannt dafür ist, eher einen defensiveren Fußball spielen zu lassen, dürften die Chance, dass der FC Bayern Mourinho als neuen Trainer anheuert, äußerst gering sein. Zudem ist Mourinho auch als eventueller Nachfolger von Lucien Favre bei Borussia Dortmund im Gespräch.

News vom 06.11.

+++ Arsène Wenger: "Natürlich" an Job beim FC Bayern interessiert +++

Als einer der heißesten Kandidaten auf die Nachfolge von Niko Kovac wird derzeit Arsène Wenger gehandelt. Der Franzose ist seit seinem Abschied vom FC Arsenal im Sommer 2018 vereinslos und deshalb für den FC Bayern sofort verfügbar.

Interesse an einem Wechsel nach München sei "natürlich" vorhanden, wie Wenger gegenüber "beIN Sports" bestätigt: "Coaching war bis jetzt mein ganzes Leben. Jeder Trainer wird das sagen. Fußballspiele zu gewinnen, die Mannschaft auf das Spiel vorzubereiten und Zufriedenheit und gemeinsame Gefühle zu bekommen. Das ist etwas, was du vermisst."

+++ Ralf Rangnick: "Macht keinen Sinn, Gespräche zu führen" +++

Der Name Ralf Rangnick fiel zuletzt immer wieder im Zusammenhang mit den Bayern. Schon Ende vergangener Saison soll der 61-Jährige ein Thema an der Säbener Straße gewesen sein, letztlich entschieden sich die Bosse aber für einen Verbleib von Niko Kovac. Nach der Entlassung des Kroaten wurde Rangnick erneut als dessen Nachfolger gehandelt.

Ein Engagement in München wird es aber vorerst nicht geben, wie Berater Marc Kosicke gegenüber der "Bild" mitteilt: "Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen." Aktuell agiert Rangnick als "Head of Sport and Development Soccer" im RB-Kosmos.

+++ Thomas Tuchel: "Bin nicht interessiert" +++

Wie nach dem Abgang Heynckes fiel auch der Name Thomas Tuchel als einer der ersten. Für den derzeitigen Trainer von Paris Saint-Germain kommt ein Engagement bei den Münchner jedoch ebenfalls nicht in Frage. "Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Klub", sagte er im Vorfeld der CL-Partie gegen den FC Brügge. Er verwies außerdem darauf, dass er auch für die kommende Saison noch einen Vertrag in Paris hat.

+++ Erik ten Hag: "Bleibe diese Saison bei Ajax" +++

Bereits am Montag erhielt der FC Bayern München die erste Abfuhr: Ten Haag bleibt weiterhin Trainer von Ajax Amsterdam. "Ich habe eine gute Verbindung zu meinen Spielern. Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleibe", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Chelsea London. 2013 bis 2015 trainierte ten Hag die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Nicht verwunderlich also, dass der Niederländer zu den Topkandidaten zählte.

"Bayern ist ein fantastischer Klub, ich habe die Zeit dort sehr genossen. Der Verein hat einen Platz in meinem Herzen. Aber jetzt bin ich bei Ajax. Ich lebe im Heute und konzentriere mich voll auf Ajax.", fügte er hinzu. Kontakt zwischen dem Trainer und dem FC Bayern soll es bislang nicht gegeben haben.

