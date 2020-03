Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – gab es vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr bei Sky und im AZ-Liveticker) gegen den FC Augsburg eine Vorstandsansage. Die lautete: Weiter, immer weiter! "In der Bundesliga können wir uns keinen Ausrutscher erlauben, wenn es zum achten Mal in Folge mit der Meisterschaft funktionieren soll", schrieb Neu-Vorstand Oliver Kahn in seinem ersten Vorwort im Vereinsmagazin "51": "Das Titelrennen ist in diesem Jahr so eng, dass unsere Mannschaft kaum die Möglichkeit hat, zwischendurch ‘herunterzufahren‘."