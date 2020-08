München - Ach, was hätte Nélson Semedo in diesem Moment dafür gegeben, wenn auch im Fußball bei einem Spurwechsel auf der Außenbahn die Straßenverkehrsordnung Gültigkeit gehabt hätte. Denn dann hätte Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies vor seiner Körpertäuschung in Lichtgeschwindigkeit in der 63. Minute laut § 9 Absatz 1, Satz 1 den Abbiegevorgang "rechtzeitig und deutlich ankündigen" müssen; "dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen". Nur so hätte der Verteidiger des FC Barcelona, der im Vergleich zu Davies aussah, als agiere er in Zeitlupe, in diesem Viertelfinale den Hauch einer Chance gehabt, die Flanke zum 5:2 durch Joshua Kimmich zu verhindern.