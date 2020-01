FC Bayern: Das sind die Hoffnungsträger

Thiago: Der Spanier startet nach der Geburt seiner Tochter Siena am Freitag zweifellos mit ganz viel positiver Energie in die Rückserie. In der Reihe von Bayerns Hoffnungsträger taucht der Spanier trotzdem etwas überraschend auf. Seinen Platz im defensiven Mittelfeld hat er unter Flick schließlich an Joshua Kimmich verloren. Der fehlt aufgrund seiner fünften gelben Karte aber in Berlin. Eine willkommene Bewährungschance für Thiago, die der 28-Jährige nutzen will.