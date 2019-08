Lucas Hernández (23)

Der 80-Millionen-Euro-Einkauf stand gegen Schalke zum ersten Mal in der Startelf, nach seiner Knie-OP im Februar ist er schon wieder in einer ordentlichen Verfassung. "Ich musste hart arbeiten", sagte der Verteidiger: "Nach so langer Zeit wieder zu spielen, ist das Beste, was mir passieren konnte."

Hernández ist voll des Lobes für seinen neuen Klub. "Es ist ein sehr großer Verein, einer der besten der Welt. Wir wollen in allen Wettbewerben mitmischen und das Maximum herausholen", sagte er. Dabei soll Hernández als Säule in der Abwehrmitte mithelfen.

Benjamin Pavard (23)

"In der Innenverteidigung ist Benji eine sehr, sehr große Bereicherung", sagte Trainer Niko Kovac. Wie Weltmeister-Kollege Hernández kann Pavard auch als Außenverteidiger agieren. Sowohl im Pokalspiel gegen Cottbus als auch in den beiden Bundesliga-Partien gegen Hertha BSC und Schalke stand Pavard in der Startelf.

Er ist auf dem besten Weg, das Abstiegsjahr mit dem VfB Stuttgart hinter sich zu lassen.

Corentin Tolisso (25)

Auch der Mittelfeld-Renner hat eine schwierige Zeit hinter sich. Acht Monate konnte Tolisso in der Vorsaison wegen einer schweren Knieverletzung nicht spielen, im Pokalfinale kehrte er dann zurück – und weinte Tränen der Rührung.

Kovac ist ein Fan des Weltmeisters, ließ ihn in dieser Saison immer in der Startelf ran. Doch Tolisso wird noch einige Spiele brauchen, um sein altes Topniveau zu erreichen.

Kingsley Coman (23)

Bereits seit 2015 ist der Außenstürmer im Team – und längst nicht mehr wegzudenken. Coman soll auf der linken Flanke langfristig Ribéry (36) beerben, den früheren König von München, der jetzt in Florenz spielt.

"Franck ist ein großartiges Beispiel für mich", sagte Coman der AZ. Ach ja, nicht vergessen: Mit Michael Cuisance (20) gibt es noch einen fünften Franzosen im Kader, der auf sein Pflichtspiel-Debüt wartet. Die Grande Nation ist weiter sehr groß vertreten beim FC Bayern.

Lesen Sie hier: Studie - FC Bayern ist der beliebteste Bundesligist