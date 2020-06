CL-Finalturnier in Frankfurt?

Die Stadt Frankfurt hat grundsätzlich Interesse an der Austragung so eines Blitzturniers im August bekundet. Das betätigte Markus Frank (CDU), Sportdezernent der Mainmetropole, der Deutschen Presse-Agentur. Das Finale der Königsklasse war bislang in Istanbul geplant gewesen, die Partie soll nun aber angeblich von der Türkei an einen anderen Ort verlegt werden. Eine Entscheidung könnte bei einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni fallen.