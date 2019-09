Foto-Collage und zuckersüße Worte Prinz Harry hat Geburtstag: So liebevoll gratuliert die Kleinfamilie

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit Mai 2018 verheiratet, am 6. Mai 2019 kam mit Archie ihr erstes Kind zur Welt. Prinz Harry selbst wurde am 15. September 1984 in London geboren. Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Die beiden waren offiziell von 1981 bis 1996 verheiratet. Diana starb am 31. August 1997 nach einem Autounfall in Paris.