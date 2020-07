FC Bayern sucht Testspiel-Gegner

Denn ohne ein Freundschaftsspiel will man nicht ins Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (7. oder 8. August) gehen, das nach geänderten Plänen der Uefa laut der spanischen Zeitung "AS" nun doch nicht in Nordportugal (Porto oder Guimaraes) ausgetragen wird, sondern in München – natürlich als Geisterkick. Vor allem Manchester City und der FC Barcelona hätten beim Verband Druck gemacht, ihre Achtelfinal-Partien gegen Real Madrid bzw. Neapel zu Hause spielen zu dürfen. Die Uefa präferierte zunächst ein Austragungsland für alle wegen der einfacheren Umsetzung der Anti-Corona-Regularien.

Wenn die Bayern das Achtelfinale überstehen - was sie nach dem 3:0 im Hinspiel in London schaffen sollten - geht's nach Lissabon. Dort stehen vom 12. bis zum 15. die Viertelfinals auf dem Programm, am 18. und 19. die Halbfinals (allesamt jeweils nur ein Spiel) und am 23. das Endspiel im "Estádio da Luz" von Benfica Lissabon. Die Auslosung für den kompletten Weg ins Finale steigt diesen Freitag ab 12 Uhr am Uefa-Sitz in Nyon.

Dann kennen die Bayern ihre möglichen Gegner – qualifiziert fürs Viertelfinale sind erst vier Teams (Atalanta Bergamo, Paris SG, RB Leipzig und Atlético Madrid). Ob es ein Nachteil ist, dass andere europäische Ligen abgesehen von der abgebrochenen Ligue 1 am Ball und im Rhythmus bleiben? Die Primera División bis zum 19. Juli, die Premier League bis 26. Juli, die Serie A bis 2. August. Womöglich ist es für die Bundesligisten sogar ein Vorteil, auch mal zwei Wochen durchatmen zu können. Kommt drauf an, wie man's macht. Und Flick hat seinen Masterplan ja schon ausgetüftelt.

Lesen Sie auch: Brehme über Ex-Mitspieler Flick - "Hansi ist Weltklasse"