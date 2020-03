Comeback für Ivan Perisic Mitte März

Ivan Perisic, der sich Anfang Februar bei einem Zweikampf mit Odriozola im Training schwer verletzt hatte, visiert sein Comeback für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 18. März gegen den FC Chelsea an. Lewandowski will möglichst Anfang April beim Spiel in Dortmund (4. April) wieder auf den Platz zurückkehren.

Und auch Nationalspieler Süle möchte nach seinem Kreuzbandriss "seiner Mannschaft im Saisonendspurt noch helfen". Auch, um sich für sein "ganz großes Ziel", die Europameisterschaft im Sommer, einspielen zu können. Verläuft die Heilung seines Knies weiter optimal, kann der 24-Jährige möglicherweise Mitte bis Ende April wieder eingesetzt werden.

Javi Martínez gehörte dagegen nach zweimonatiger Verletzungspause (Muskelbündelriss im Oberschenkel) gegen die TSG Hoffenheim und im DFB-Pokal auf Schalke erstmals wieder zum Kader. Zu einem Comeback kam es aber jeweils nicht.

In Anbetracht der gerade in der Abwehr äußerst angespannten Personalsituation ist Martínez aber eine Option, von der Flick wohl eher früher als später Gebrauch machen muss.

Lesen Sie auch: Lothar Matthäus - Zu Hansi Flick gibt es nur eine Alternative