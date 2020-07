Für Flick hat Lewandowski schon jetzt "alle Voraussetzungen geschaffen" für eine erfolgreiche Weltfußballer-Wahl – Immobile hin, Lionel Messi her: "Ich würde es ihm wünschen." Gemacht werden Weltfußballer vor allem in der Champions League. Führender der Torjägerliste dort: Lewandowski, der bereits elf Treffer erzielt hat in nur sechs Partien (plus zwei Vorlagen). Vielleicht kommen seine härtesten Konkurrenten bei der Wahl sogar aus dem eigenen Team. Denn auch Thomas Müller, Joshua Kimmich und David Alaba hätten den wichtigsten aller persönlichen Titel in dieser Saison durchaus verdient.