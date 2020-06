Ohnehin gehörte Goretzka zu den positiven Erscheinungen bei den Bayern seit dem Re-Start. Der Nationalspieler nutzte die neunwöchige Corona-Pause, um an seiner Fitness zu arbeiten und hat deutlich an Muskeln zugelegt. "Er hatte Zeit an seinem Body zu arbeiten. Es ist schon zu sehen, dass er daran gearbeitet hat", so Flick, der der kompletten Mannschaft einen sehr guten konditionellen Zustand attestierte.