Hat Seehofer die FDP über den Tisch gezogen?

Als die FDP in der vorigen Legislaturperiode schon einmal in Bayern mitregierte, hatten viele den Eindruck, der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer habe sie erfolgreich über den Tisch gezogen. Sind sie für Söder, der nicht weniger Profi ist, gerüstet?

Ich habe einen Vorteil: Ich bin 36, stehe am Anfang meiner politischen Karriere und muss nicht heuer Minister werden. Die FDP möchte was bewegen im Land. Wir stehen zu unseren Überzeugungen. Wenn wir in einer schwarz-gelben Koalition unsere Modernisierungsagenda umsetzen können, dann gerne. Wenn nicht, soll Markus Söder mit Hubert Aiwanger regieren oder mit der SPD oder mit wem er möchte.