AZ: Herr Lindner, machen die Grünen gerade etwas besser als die FDP?

CHRISTIAN LINDNER: Die Stärke der Grünen ist vor allem auch auf die Schwäche der SPD zurückzuführen. Aber ja, die Grünen haben mit ihrer starken Orientierung auf den Klimawandel einen Teil der Bürger angezogen. Ich glaube, dass in diesem Thema aber auch eine Chance für meine Partei liegt. Wir sehen auf der einen Seite den Streik der Schüler, auf der anderen harte Verteilungskämpfe – wie in Frankreich der Aufstand der Gelbwesten zeigt. Die Rolle der FDP ist da umso bedeutender. Denn wir haben Ideen, wie Klimaschutz besser Hand in Hand gehen kann mit Freiheit und Wohlstand. Wer die Menschen umerziehen und ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen will, der wird die Unterstützung für Klimapolitik verlieren.