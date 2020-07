Sauer: "Dass Sebastian Hoeneß geht, tut schon weh"

Wo kann man den FC Bayern einordnen im Vergleich der nationalen und internationalen Nachwuchsabteilungen?

In Deutschland nehmen wir auf jeden Fall wieder eine Spitzenposition ein. Das war einige Jahre nicht der Fall. Wenn man als U23 Meister in der 3. Liga wird und immer wieder Spieler aus der U17 und U19 in die U23 hochziehen kann, spricht das für eine sehr gute Entwicklung. International gesehen gibt es sicher auch noch andere sehr gute Standorte: RB Salzburg, die Topklubs in Frankreich mit Paris Saint-Germain, den FC Barcelona, einige englische Klubs. Da wird auch auf Topniveau gearbeitet, aber da können wir inzwischen mithalten. Jamal Musiala und Bright Mbi-Arrey haben wir zum Beispiel davon überzeugen können, dass ein Weg bei uns attraktiver sein kann als beim FC Chelsea. Ich glaube, dass wir uns im Nachwuchsbereich in Europa wieder in einer breiten Spitzengruppe befinden. Und da gehört der FC Bayern auch hin.

Eine erfreuliche Entwicklung. Nicht so sehr dürften Sie sich über den Wechsel von Amateure-Meistertrainer Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim gefreut haben.

Es tut schon weh, einen Trainer nach einer so erfolgreichen Saison zu verlieren. Viele junge Spieler haben sich unter Sebastian toll weiterentwickelt, da hätte man die Zusammenarbeit gern fortgesetzt. Gleichzeitig erkennen wir auch, dass es für ihn als jungen Trainer eine riesige Chance ist, in die Bundesliga zu kommen. Es ist ein bisschen der Fluch des Erfolges. Hoffenheim ist ein guter Schritt für Sebastian, er kennt den Verein noch als Spieler, das ruhige Umfeld passt zu ihm.

Wer soll Hoeneß beerben als Trainer des FC Bayern II?

Die interne Diskussion läuft, über Namen sprechen wir öffentlich nicht. Wir müssen uns genau überlegen, wer die gute Arbeit inhaltlich fortsetzen soll, wie das Profil des Trainers aussehen soll. Da lassen wir uns die nötige Zeit. Qualität geht vor Geschwindigkeit.

Sauer: "Ich hoffe, dass Adrian Fein und noch zwei, drei andere den Durchbruch schaffen"

Wie wichtig ist es, dass ein Kandidat für Bayern gespielt oder gearbeitet hat?

Es ist einfacher, Bayern zu leben und zu verstehen, wenn man hier schon gespielt hat. Deshalb kann dies ein Kriterium bei der Besetzung aller Trainerposten am Campus sein, aber es ist nicht das einzige. Wir brauchen eine gesunde Mischung aus Trainern, die Ex-Profis waren, die auf höchstem Niveau gespielt haben. Gleichzeitig sind Trainer wichtig, die sich der Nachwuchsarbeit komplett verschreiben, die für Kontinuität stehen.

Was erhoffen Sie sich für die nächsten drei Jahre aus Sicht der Nachwuchsabteilung?

Die sportliche Leitung fasst immer mehr Vertrauen in die Qualität unserer jungen Spieler. Es wäre erfreulich, wenn sich diese Jungs, die an der Schwelle zum Profibereich stehen, zu Stammspielern entwickeln könnten. Ich denke da an Adrian Fein, den wir hier von der U10 an entwickelt haben, der in der U23 ein ganz wichtiger Spieler war und nach zwei Jahren Ausleihe in der 2. Liga nun zurück ist. Ich hoffe, dass er und vielleicht noch zwei, drei andere Spieler den Durchbruch bei den Profis schaffen.

