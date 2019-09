Niko Kovac vor Belgrad: "Neues Spiel, neues Glück"

Auch wenn Kovac es in seiner ruhigen Art sanft verpackte, kann man seine Worte mit Bezug auf Bayerns Aussichten in der Königsklasse durchaus als Kampfansage werten. "Wir haben ein neues Jahr. Neues Spiel, neues Glück. Wir wollen erst einmal die Gruppenphase überstehen", sagte Kovac. So weit, so normal – weil Pflicht. Aber dann: "Ich bin mir sicher und davon überzeugt, dass wir weiterkommen werden als in der vergangenen Saison."