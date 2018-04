München - Die einzige Gefahr, der sich die Bayern-Profis, vor allem die Reservisten, am Samstag in Hannover ausgesetzt sahen, kam von oben: Sonnenbrand! Die Ersatzbänke sind in der HDI-Arena der prallen Sonne ausgesetzt. Und da saß teures Personal. Auf sechs Stammspieler hatte Trainer Jupp Heynckes in der Startelf verzichtet vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20:45 Uhr, ZDF und Sky, und im AZ-Liveticker) gegen Real Madrid.