FC Bayern gegen RB Leipzig gefordert

Nach der Partie im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr im AZ-Liveticker) steht am Sonntag das Topspiel in der Bundesliga gegen Verfolger RB Leipzig (18 Uhr im AZ-Liveticker) an. Auch wenn der FC Bayern jetzt als Tabellenführer und nicht mehr als Verfolger in das Duell mit den Sachsen geht, warnt Flick vor Träumereien. "Wenn man vorlegen kann und dann mit dem ersten Tabellenplatz ins Spiel geht, ist das ein schöner Nebeneffekt. Aber es sind noch sehr viele Spiele, da wird noch viel passieren", mahnte der Bayern-Trainer.